МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Министерство экономического развития вместе с Росфинмониторингом и Банком России ведут работу над законопроектом, который позволит россиянам в банках предъявлять водительское удостоверение вместо паспорта, пишет газета "Известия" со ссылкой на финансового регулятора.

Как пояснили изданию в Банке России, водительские права были выбраны в качестве удостоверения личности потому, что этот документ есть у многих россиян. Проверить при его помощи данные можно на информационных ресурсах федеральных органов исполнительной власти.

Изданию заявили, что с таким предложением ЦБ знакомы Росбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк, банк "Ак Барс" и "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ). Последний в списке в основном работает на территории Крыма.

Как заявил глава департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, с помощью водительского удостоверения планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов. Это будет распространено на ограниченный круг услуг: