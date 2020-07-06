Банк России поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Министерство экономического развития вместе с Росфинмониторингом и Банком России ведут работу над законопроектом, который позволит россиянам в банках предъявлять водительское удостоверение вместо паспорта, пишет газета "Известия" со ссылкой на финансового регулятора.
Как пояснили изданию в Банке России, водительские права были выбраны в качестве удостоверения личности потому, что этот документ есть у многих россиян. Проверить при его помощи данные можно на информационных ресурсах федеральных органов исполнительной власти.
Изданию заявили, что с таким предложением ЦБ знакомы Росбанк, Совкомбанк, Абсолют Банк, банк "Ак Барс" и "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ). Последний в списке в основном работает на территории Крыма.
Как заявил глава департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, с помощью водительского удостоверения планируется проводить упрощенную идентификацию клиентов. Это будет распространено на ограниченный круг услуг:
- Денежные переводы без открытия банковского счета
- Прием и отправление почтой денежных переводов на сумму менее 15 тысяч рублей
- Операции при покупке и продаже иностранной валюты не более чем на 100 тысяч рублей, либо на эквивалентную этой в зарубежной валюте сумму.
https://1prime.ru/finance/20200706/831728390.html