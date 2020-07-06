МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Снижение ставки ЦБ РФ до 4,5% было очень уместным в ситуации с коронавирусом, заявил в интервью РИА Новости директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

Регулятор 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

"С точки зрения монетарной политики, мы увидели снижение ставки Центробанком, считаем это очень уместной мерой в сложившихся обстоятельствах", — заявил он.

"Рост фискального стимулирования в комбинации с монетарной политикой поможет ускорить темпы восстановления", — добавил собеседник агентства.

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