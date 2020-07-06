МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Идентификация клиентов банков с помощью водительских прав сопряжена с рядом сложностей и может быть использована лишь для операций на скромные суммы. Однако и это в ряде случаев будет воспринято позитивно как банкирами, так и гражданами, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

Минэкономразвития и Росфинмониторинг совместно с ЦБ РФ ведут работу над законопроектом, предусматривающим использование водительского удостоверения для упрощенной идентификации банковских клиентов. Речь идет о случаях, предусмотренных законом, в частности, осуществлении перевода без открытия счета, покупки-продажи валюты.

Основным документом для идентификации гражданина водительские права стать не смогут – здесь по-прежнему понадобится паспорт. Однако они весьма широко используются на территории России, и их легко проверить по федеральным базам. Кроме того, в правах содержатся данные (фото, ФИО, серия и номер документа, подпись), необходимые для подтверждения личности клиента.

До 2015 года использование водительских прав для идентификации личности в ряде случаев было возможно, но сейчас по закону банки обязаны идентифицировать личность клиента по паспорту или загранпаспорту, а также при помощи Единой биометрической системы, если пользователь сдал туда слепки лица и голоса. Теперь права как идентификатор могут вернуть — Банк России уже поддержал нововведение.

ЛИЦОМ К КЛИЕНТУ

Эксперты, опрошенные "Прайм", называют это нововведение клиентоориентированным и отвечающим духу времени – клиенту должно быть как можно более комфортно пользоваться банковскими услугами.

"Подобный подход давно и успешно используется во многих странах мира. В тех же США водительские права заменяют практически любые иные документы, необходимые для идентификации личности. Впрочем, если оставить в стороне глубоко "автомобилизированную" Америку и вернуться к нашим реалиям, то мы увидим, что подобное упрощение целого ряда процедур и в России будет крайне востребовано в силу очевидных удобств", — говорит аналитик "Финама" Алексей Коренев.

Зачастую при совершении несложных банковских процедур, таких, как денежные переводы на незначительную сумму, валютообменные операции в пределах 100 тысяч рублей и так далее, оказывается, что услуга человеку нужна "здесь и сейчас", а паспорта с собой нет, зато имеются права. Любой автомобилист вспомнит не одну такую ситуацию. Ведь права при передвижении на автомобиле всегда с собой, а паспорт – не всегда, подчеркнул он.

БЕЗ СЛОЖНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Однако на данный момент внедрение новации сопряжено с рядом сложностей. По закону при процедуре идентификации банк обязан проверить действительность документа клиента. В случае с паспортами такая возможность есть — на сайте МВД размещен список недействительных паспортов граждан РФ, который обновляется ежедневно, напомнили в пресс-службе Промсвязьбанка.

"С водительскими удостоверениями ситуация сложнее — таких актуальных списков от официальных источников в открытом доступе нет. Кроме того, степень защиты водительских удостоверений гораздо слабее, чем у паспортов. Также удостоверение не содержит, например, адреса проживания физического лица, а для банка такая информация является важной при ряде операций (в кредитовании, например)", — указали в пресс-службе.

Поэтому инициатива использования водительских удостоверений для упрощенной идентификации банковских клиентов требует проработки. На данный момент права могут использоваться для определенного типа операций с ограничениями по суммам, полагают в банке.

КРЕДИТ – ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ

Если говорить о том, какие банковские услуги не стоит переводить на схему с использованием водительских прав, то это, прежде всего, услуга кредитования, указывают эксперты.

Дело в том, что заключить кредитные договоры по водительским правам нецелесообразно для кредитора. Если возникнет необходимость взыскания задолженности по кредитному договору, ему необходимо располагать такими данными, как место регистрации должника, ИНН, СНИЛС и т.п.

"По новым требованиям гражданско-процессуального кодекса именно эти данные необходимо указывать в иске. Водительские удостоверения не содержат в себе все, что нужно, следовательно, в последующем это может препятствовать кредитору для обращения с иском в суд", — рассуждает партнер юридической группы NOVATOR, адвокат Александр Катков.

ЖДАТЬ ЛИ УПРОЩЕНИЯ?

Последствия внедрения инициативы – если оно все же случится – эксперты оценивают по-разному. По мнению Коренева, в целом идентификация личности с использованием водительского удостоверения будет благоприятно воспринята и пользователями услуг, и самими кредитными учреждениями – так как за счет такого упрощения целый ряд банковских услуг становится более доступным и быстрым.

"Сами банкиры не видят опасности каких-либо злоупотреблений на этой почве, тем более, что речь идет о незначительных по сумме и достаточно простых операциях, которые в случае выявления злоупотребления могут быть в будущем просто заблокированы для злоумышленника", — добавил он.

В свою очередь, Катков считает, что значительного упрощения ждать не стоит, поскольку большинство граждан привыкли приходить в банк с паспортом, и по-прежнему продолжат вести себя так.

Однако полностью сбрасывать со счетов права, как идентификатор "негласных" сведений о человеке, не стоит. Это полезно, к примеру, когда банк принимает решение о выдаче кредита. "В ряде случае водительские удостоверения используются в качестве дополнительного инструмента для проверки дееспособности человека — это подтверждение того, что гражданин способен управлять транспортным средством, он прошел медицинскую экспертизу для получения водительского удостоверения", — напомнил он.

Если же мы рассматриваем случай, когда кредитный договор уже заключен с использованием паспорта и при этом водительское удостоверение определено в качестве дополнительного документа, который позволяет идентифицировать гражданина при проведении платежей, то тогда это удобно, заключил эксперт.