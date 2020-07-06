МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российские банки готовы переоформлять кредитные каникулы заемщикам, не успевшим подтвердить снижение дохода, на свои собственные программы реструктуризации, сообщили РИА Новости в крупнейших кредитных организациях.

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. Чтобы помочь гражданам, в начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах, позволяющий тем, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам. Документы, подтверждающие снижение дохода, заемщики должны представить кредитору в течение 90 дней. Срок подачи документов сейчас истекает у первых претендентов.

ЦБ РФ на прошлой неделе рекомендовал банкам переоформить кредитные каникулы по COVID на собственные программы реструктуризации для добросовестных заемщиков, не успевших в срок подтвердить снижение дохода.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк предоставляет каникулы в рамках государственных программ, ориентируясь на условия апрельского закона, а также учитывает в своей работе рекомендации регулятора. "При отключении каникул по 106-ФЗ банк исходит из конкретной клиентской ситуации и применяет индивидуальный подход, в том числе предлагая собственные программы каникул", — указали в ВТБ.

В банке сообщили, что в рамках данного закона кредитными каникулами в настоящее время воспользовалось порядка 20 тысяч заемщиков на 25 миллиардов рублей. Всего как государственными, так и собственными программами ВТБ воспользовались около 269 тысяч человек на сумму 225 миллиардов рублей.

В ПСБ сообщили, что в настоящее время еще не истекли сроки, когда заемщики, получившие каникулы, должны предоставить в банк документы о снижении дохода. "Массово это должно начаться со второй половины июля. Но по нашим оценкам, около трети заемщиков, получивших каникулы в рамках 106-ФЗ, будут испытывать сложности с подтверждением дохода по установленным параметрам", — отметил директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный.

Он считает, что переоформление каникул на собственные программы банка будет востребовано заемщиками.