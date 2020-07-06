МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Банк России доработал методику восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО и предлагает внести в справочники по расчету стоимости данные интернет-магазинов автозапчастей, сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Прямо определено, что могут использоваться цены интернет-магазинов, потому что до этого при определении цены в справочнике нормы были прописаны таким образом, что было необходимо посещать магазин физически, который находится как физическая точка продажи где-либо", — сказал он.

Чистюхин добавил, что документ содержит новый порядок формирования и утверждения справочников: справочники будут формироваться для каждого субъекта Российской Федерации и пересматриваться раз в три месяца.

"У экспертов появляется право самостоятельно рассчитать стоимость запчастей либо работ при наличии сомнения тех цен, которые указаны в справочниках. И если эти цены расходятся с расчетами экспертов (при этом эти расчеты должны быть сделаны по правилам методики больше чем на одну треть), то можно применять расчеты экспертов", — указал он.

Зампред ЦБ также отметил, что в новой методике определены случаи, для которых рассчитывается утрата товарной стоимости.

"Нам кажется, что все это позволит более правильно определять цены как на запчасти, так и на нормы часов на ремонт. Мы ожидаем до 14 июля замечания, комментарии и предложения как от автолюбителей, так и от страхового сообщества. Соответственно, после этого, по итогам учета замечаний и предложений, будем утверждать данную методику в качестве окончательного нормативного акта", — добавил он.