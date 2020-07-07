МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Автолизинговая компания "Европлан" и ВТБ заключили соглашение об открытии кредитной линии на 25 миллиардов рублей, средства пойдут на финансирование лизинговых сделок, сообщили РИА Новости в пресс-службе лизинговой компании.

"Банк ВТБ открыл автолизинговой компании "Европлан" кредитную линию объемом 25 миллиардов рублей со сроком траншей до 3 лет. Компания направит средства на финансирование лизинговых сделок", — сообщили в пресс-службе.

"… Мы продолжали закупать транспорт, необходимый нашим клиентам для их деятельности, и сейчас действуем максимально активно, выводим на рынок новые продукты и услуги. Стабильное финансирование от крупнейшего банка позволит нам активнее развиваться и поддерживать наших клиентов", – цитирует пресс-служба слова гендиректора лизинговой компании Александра Михайлова.

Созданная в 1999 году автолизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц. ЛК "Европлан" на 100% принадлежит ПАО "Сафмар финансовые инвестиции".