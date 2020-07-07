МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк — Сбербанк — объявил о снижении ставок по ипотеке.

"Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта", — говорится в сообщении кредитной организации.

Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.

Ставка по программе ипотеки с господдержкой на покупку квартиры в новостройке теперь составит от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования, от 6,1% — при электронной регистрации сделки.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 4,1% годовых на первые два года кредитования, а затем вырастет до 7,6%. По программе с дисконтом на весь срок при регистрации сделки в электронном виде минимальная ставка составит 5,4%.

Ранее в мае банк уже снижал ставки по основным ипотечным программам — до 0,8 процентного пункта.