МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Председателем правления VTB Bank (Europe) SE, европейской дочерней структуры ВТБ, назначен Ник Хатт, сообщила пресс-служба банка.

"Ник Хатт назначен председателем правления VTB Bank (Europe) SE. В этой должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития банка на европейском рынке с фокусом на дальнейшее увеличение объемов кредитования, осуществление торговых операций для европейских и российских клиентов и разработку индивидуальных финансовых решений и услуг, которые включают различные виды активов и продуктов", — говорится в сообщении.

На посту председателя правления VTB Bank (Europe) SE Хатт сменит Артура Иляева, который покидает группу ВТБ.

Также поменялось руководство VTB Capital plc, его возглавит Марк Ричардсон после одобрения со стороны регуляторных органов Великобритании. В течение 10 лет работы в "ВТБ Капитал" Марк Ричардсон занимал должности главы глобального департамента операций на рынке акций и вице-президента VTB Capital International, сообщила пресс-служба банка.

VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Головной офис банка находится во Франкфурте-на-Майне.