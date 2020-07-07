МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Банк "Открытие" продает часть доли в компании Polymetal, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее во вторник агентство Блумберг сообщило, что банк "Открытие" продает 14,1 миллиона акций компании Polymetal, составляющих 3% капитала золотодобытчика.

По информации агентства, Citi и UBS, выступающие организаторами размещения в форме ускоренного сбора заявок, ориентируют инвесторов на цену размещения 1392 рублей за бумагу, что соответствует дисконту в 3% к уровням рынка.

"Да. Соответствует действительности", — подтвердили в банке информацию.

Это уже не первая сделка по продаже доли Polymetal за последнее время. Неделей ранее стало известно о продаже чешской PPF Group NV Петра Келлнера 12,5 миллиона акций Polymetal по цене 15,75 фунта стерлингов за акцию. В результате Fodina B.V. (структура PPF Group) сократила свою долю в Polymetal до 3,82% с 6,5%.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров принадлежит порядка 28% акций, под контролем банка "ФК Открытие" находятся 6,9%.