МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2020 года упала на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 337,5 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

При этом за июнь прибыль составила 62,3 миллиарда рублей, что меньше результата прошлого года на 17%.

Средства физических лиц в Сбербанке в январе-июне текущего года выросли на 5,5% — до 14,38 триллиона рублей на 1 июля 2020 года, средства юридических лиц — на 7,8%, до 7,17 триллиона рублей. При этом в июне средства клиентов увеличились на 2,7%. Средства физических лиц увеличились на 3%, в том числе за счет выплат в рамках государственной программы поддержки семей с детьми. Средства юридических лиц выросли на 2,1%.

Сбербанк в январе-июне нарастил кредитование населения на 4%, корпоративного сектора — на 5,7%. Кредиты населению по состоянию на 1 июля текущего года выросли до 7,533 триллиона рублей с 7,244 триллиона рублей на 1 января. Объем кредитов юрлицам на 1 июля увеличился до 14,091 триллиона рублей с 13,329 триллиона на начало года.

"В июне мы увидели явное восстановление экономической активности, что привело к росту спроса на кредитование как со стороны корпоративных клиентов, так и населения. Положительная динамика в транзакционном бизнесе способствовала увеличению комиссионного дохода. При этом объем заявок на реструктуризации, связанные с COVID-19, заметно снижается", — приводятся в сообщении слова финансового директора банка Александры Бурико.