МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Банк "Открытие" продает 15,2 миллиона акций Polymetal по цене 1392 рубля за ценную бумагу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на материалы к размещению.

Во вторник стало известно, что банк "Открытие" выставил на продажу 14,1 миллиона акций компании Polymetal, составляющих 3% капитала золотодобытчика. В ходе сделки продавец увеличил объем предложения акций. Citi и UBS, выступающие организаторами размещения в форме ускоренного сбора заявок, ориентировали инвесторов на цену размещения 1392 рубля за бумагу, что соответствует дисконту в 3% к уровням рынка.

Это уже не первая сделка по продаже доли Polymetal за последнее время. Неделей ранее стало известно о продаже чешской PPF Group NV Петра Келлнера 12,5 миллиона акций Polymetal по цене 15,75 фунта стерлингов за акцию. В результате Fodina B.V. (структура PPF Group) сократила свою долю в Polymetal до 3,82% с 6,5%.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров принадлежит порядка 28% акций, под контролем банка "ФК Открытие" находится 6,9%.