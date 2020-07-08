МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Чистый спрос физлиц на наличную валюту в апреле по сравнению с мартом вырос в 1,8 раза — до 2 миллиардов долларов, говорится в материалах Банка России.

Согласно данным ЦБ, в апреле на внутреннем рынке отмечалось существенное по сравнению с мартом сокращение спроса и предложения наличной иностранной валюты. При этом предложение снижалось более высокими темпами, чем спрос, что привело к росту чистого спроса на наличную иностранную валюту.

"В апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в 1,8 раза и составил 2 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары США увеличился на 57%, на европейскую валюту — в 8,7 раза", — привел данные регулятор.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках сократился по сравнению с мартом на 42%, до 0,9 миллиардов долларов. Долларов США было куплено на 41% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 45%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с мартом уменьшилось на 56% Средний размер сделки по покупке увеличился на 35% и составил 2083 доллара.

Продано уполномоченным банкам 0,6 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 71% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США сократились на 68%, европейской валюты — на 77%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с мартом уменьшилось на 65%. Средний размер сделки по продаже снизился на 17% и составил 863 доллара.

В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз и вывоз наличной иностранной валюты. В апреле 2020 года банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,4 миллиардов долларов, что на 76% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 74%, европейской валюты — на 85%. Объем наличной валюты, вывезенной из страны банками, уменьшился на 62% и составил 0,5 миллиарда долларов.

Также отмечается, что в апреле переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из России без открытия счета были меньше, чем ее переводы в страну. Сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета составило менее 0,1 миллиарда долларов.