МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции, которая возбудила дело о банкротстве АО "Открытие Холдинг" по собственному заявлению компании, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Законность такого решения оспаривал банк "Траст", основной кредитор "Открытие Холдинга". Однако апелляционный суд в среду отклонил жалобу "Траста" на вынесенное в апреле определение арбитражного суда Москвы. Сам банк также подал заявление о банкротстве "Открытие Холдинга" и добивается, чтобы оно было рассмотрено первым.

"Открытие Холдинг" обратился в суд 20 февраля, но тогда суд оставил заявление без движения из-за процессуальных нарушений. В частности, компания не приложила к своему обращению публикацию на Федресурсе о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве, а также список своих кредиторов и должников. "Открытие Холдинг" 26 марта устранил нарушения, и суд возбудил дело о банкротстве.

Банк "Траст" также подал в суд заявление о банкротстве, оно было зарегистрировано судом 21 февраля и затем принято к рассмотрению, но уже как заявление о вступлении в дело о банкротстве.

Сообщение "Открытие Холдинга" о намерении просить суд признать себя банкротом появилось на Федресурсе 20 февраля. В нем говорилось, что признаки банкротства появились у холдинга 19 февраля. Среди кредиторов на Федресурсе указаны банк "Траст", ООО "РКТ", ВТБ, ООО "Пауэр Ресорсес", АО "Открытые инвестиции", ООО "Пенсионный капиталъ", ООО "Кама картон".

"Траст" также неоднократно размещал объявления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании "Открытие Холдинга" банкротом. Последнее перед обращением в суд такое сообщение появилось 18 февраля. Долг "Открытие Холдинга" перед "Трастом" на октябрь 2019 года составлял более 450 миллиардов рублей. Это около 86% всего совокупного долга холдинга, который сформирован из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", ФК "Открытие" и Рост-банком, и облигаций "Открытие Холдинга" на балансе банка.

До начала санации в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% банка "ФК Открытие". Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент являлись один из основателей банка "Открытие" Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Александра Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и Александр Мамут.