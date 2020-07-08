МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 52 /2188/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5460-У от 19.05.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58690 от 18.06.2020, вступает в силу с 1.01.2021/;

— приказ № ОД-1037 от 3.07.2020 "О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная Финансовая Компания";

— приказ № ОД-1044 от 6.07.2020 "О прекращении деятельности временной администрации Общества с ограниченной ответственностью "ИНКОР Страхование".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2020 года; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.06.2020; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.06.2020; сообщение об исключении Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол" из реестра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц; перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в "Вестнике Банка России" в 2 квартале 2020 года.