МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Лимит Сбербанка по госпрограмме кредитования под 2% на поддержку занятости увеличен еще на 65 миллиардов рублей — до 250 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

"Сегодня выделенный Сбербанку лимит по программе составляет 185 миллиардов рублей, и на этой неделе мы ожидаем получение нового транша в 20 миллиардов рублей из нового лимита на Сбербанк в размере 65 миллиардов рублей", — сказал он журналистам.

Попов отметил, что банк уже одобрил более 83 тысяч заявок клиентов на выдачу кредитов в рамках данной программы на сумму 162 миллиарда рублей.

Программа спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей была запущена в России с 1 июня. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. По условиям, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны — эти расходы возьмет на себя государство.

Изначально правительство планировало, что банки выдадут не менее 248 миллиардов рублей кредитов в рамках программы. Однако такие кредиты стали крайне популярными, и правительство в середине июня увеличило лимиты на 102 миллиарда рублей, а в конце месяца — еще на 116 миллиардов рублей. В настоящее время лимит по программе составляет 468 миллиардов рублей.