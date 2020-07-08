МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Дом.РФ" докапитализирует свой банк почти на 1,5 миллиарда рублей путем размещения обыкновенных именных акций, говорится в материалах кредитной организации.

"Увеличить уставный капитал банка на сумму 1 489 300 000 (один миллиард четыреста восемьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей путем размещения обыкновенных именных акций", — приводится в материалах банка решение его акционера — госкорпорации "Дом.РФ".

Планируется разместить 14 893 акций по закрытой подписке стоимостью 100 тысяч рублей каждая. Размещение произойдет в пользу "Дом.РФ".

По данным на сайте ЦБ, уставный капитал банка "Дом.РФ" составляет 77,4 миллиарда рублей.

Банк "Дом.РФ" — ипотечно-строительный банк с широкой федеральной сетью обслуживания. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 июня занимал 28-е место в банковской системе РФ по объему активов (407,5 миллиарда рублей).