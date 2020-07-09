МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

"SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн на сайтах и в приложении, так и офлайн в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату. Для этого достаточно иметь мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", — сказано в сообщении.

Отмечается, что если клиент оплачивает покупки онлайн через SberPay, то ему больше не нужно тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по СМС. В результате, больше не стоит бояться кражи персональных данных. Для оплаты можно выбрать любую из имеющихся карт, причем остаток по карте виден сразу.

При этом одним из преимуществ оплаты покупок в обычных магазинах через новый сервис будет то, что не потребуется устанавливать дополнительных приложений в свой смартфон — в "Сбербанк Онлайн" все уже есть.

Сервис офлайн-оплаты доступен владельцам любых Android-смартфонов с поддержкой NFC. На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa, в ближайшее время будут добавлены и карты других платежных систем.

"Главное, вокруг чего строятся все наши действия, — это ежедневные задачи и интересы каждого клиента. Поэтому любой наш сервис должен быть простым, чтобы не нужно было разбираться в сложных инструкциях; удобным и вызывать приятные эмоции, а главное — безопасным. Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции", — говорит глава Сбербанка Герман Греф.