МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Банк России работает над рекомендациями по корпоративному управлению в стартапах, рассказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Новое направление, которое мы начали в этом году, — это корпоративное управление в стартапах. Почему это важно? Потому что там абсолютно все по-другому, абсолютно другая планета. Те лекала, которые мы привыкли натягивать из Кодекса корпоративного управления на пограничные компании, абсолютно здесь не подходят", — сказал Швецов, выступая на международном форуме корпоративных секретарей "Культура корпоративного управления".

"И мы попробуем это описать, очень интересная работа. А потом вынести все это на дискуссию, чтобы помочь так же, как мы помогаем с вами обществам наладить корпоративное управление в уже состоявшихся компаниях, то же самое в компаниях, которые находятся на разных стадиях своего развития", — добавил он.