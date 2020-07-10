МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Для получения вклада в банке после отзыва его лицензии необходимо обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается рассмотрением требований о выплате компенсаций по вкладам в случае отзыва или аннулирования лицензии ЦБ, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева.

Предельная сумма компенсации по закону составляет 1,4 млн рублей.

"Если сумма вклада больше этой суммы, то 1,4 млн рублей выплачивается АСВ, а остальную сумму придется взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка. Для этого необходимо направить в АСВ соответствующее заявление для включения в реестр требования кредиторов. Вкладчики входят в первую очередь кредиторов, что означает неплохой шанс получения денег", — отметила юрист.

Что касается валютного вклада, то возмещение по ним выплачивается в рублях по курсу ЦБ на день отзыва лицензии.

По словам Михеевой, получить возмещение можно лишь по классическим вкладам до востребования, а также срочным депозитам; денежным средствам на счетах, в том числе, на карточках; деньгам со счетов ИП (по страховым случаям после 2014 года); деньгам со счетов подопечных, деньгам на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам купли-продажи недвижимости на время госрегистрации сделки Росреестром.

Если договор вклада предусматривал капитализацию процентов, то они тоже являются застрахованными, и вкладчик вправе получить их возмещение. При этом сумма процентов определяется по дату, предшествующую дню отзыва лицензии.

Вкладчик может обратиться в АСВ в период со дня отзыва лицензии и до дня окончания процедуры конкурсного производства либо дня окончания моратория (если введен мораторий). Если срок пропущен по уважительным причинам (болезнь, нахождение в армии, вступление в наследство), АСВ по заявлению вкладчика может восстановить пропущенный срок.

Алгоритм действия должен быть следующим: прежде всего необходимо получить информацию. "Дождитесь, пока на сайте проблемного банка АСВ разместит информацию, куда обращаться за получением денежных средств. Обычно это занимает не более двух недель с даты отзыва лицензии. В любом случае в течение месяца с указанной даты каждому вкладчику направляется персональное уведомление, содержащее детальную информацию по порядку, месту и срокам выплат”, — сказала эксперт.

Затем надо подготовить заявление и направить его в АСВ или банк-агент. Для этого нужно явиться с паспортом и заполнить заявление по форме, утвержденной АСВ. Наследникам необходимо предъявить документ, подтверждающий факт получения наследства. “В случае отсутствия в городе уполномоченного АСВ отделения банка-агента, документы можно направить почтой”, — уточнила юрист.

Обычно выплаты начинаются спустя 14 дней после отзыва банковской лицензии. Получить выплаты можно непосредственно в АСВ или в банке, представляющем АСВ и осуществляющем платежи от его имени. Срок выплаты составляет три рабочих дня с даты обращения. Если Агентство не выплатило в указанный срок, вкладчик вправе требовать уплаты процентов, рассчитываемых по ставке рефинансирования.

Выплата возмещения может быть проведена по желанию вкладчика: либо наличными денежными средствами, либо в безналичном порядке путем перечисления на счет, который укажет вкладчик. Для ИП деньги перечисляются только в безналичном порядке.

“В случае несогласия вкладчика с суммой возмещения, он может предоставить в АСВ документы на спорную сумму. Документы рассматриваются в течение 10 дней с даты обращения. Все неурегулированные вопросы дальше рассматриваются судом”, — сказала эксперт.​