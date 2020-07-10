МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в мае 2020 года уменьшились на 1,8%, до 62 193,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение как удельного веса рублевых пассивов (с 77,0% до 77,4%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 78,0% до 78,5%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов увеличился (с 7,3% до 7,4%), как и доля резервов на возможные потери (с 8,6% до 8,9%), а удельный вес обязательств кредитных организаций, напротив, уменьшился (с 84,0% до 83,7%).

По состоянию на 01.06.2020 в Московском регионе действовало 224 кредитные организации, в том числе 219 в Москве и 5 в Московской области (на 01.05.2020 в Московском регионе действовало 227 кредитных организаций, из них 222 в Москве и 5 в Московской области).