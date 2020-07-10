МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в мае 2020 года уменьшилась на 0,9%, до 4 594,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-май 2020 года банки Московского региона получили прибыль в размере 332,7 млрд рублей (за аналогичный период 2019 года – прибыль в размере 338,6 млрд рублей). При этом основная часть прибыли (91,8%) была получена в январе-марте 2020 года. По состоянию на 01.06.2020 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 214,1 млрд рублей (на 01.06.2019 года – убыток в размере 482,4 млрд рублей).