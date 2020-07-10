МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 8 июля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 20 миллионов долларов против 160 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 20 миллионов долларов против оттока в 160 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 70 миллионов долларов против притока в 4 миллиона неделей ранее. Это вторая худшая неделя с марта.

"Мы видим указания на ротацию инвесторов из акций РФ и EM (развивающихся рынков — ред.) в облигации, хотя пока и не существенную. Анализ драйверов растущего китайского рынка показывает высокую концентрацию ставок на локальные фонды акций ETF (торгуемые на бирже фонды — ред.) – не очень здоровая динамика, поскольку выбивается на фоне остальных EM и схожа с бумом середины 2015 года", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Совокупные оттоки из фондов (акций — ред.), ориентированных на Россию, за неделю стали вторым худшим результатом после распродаж в марте. Такие показатели обеспечили главным образом традиционные фонды, которые показали чистые оттоки в размере 54 миллионов долларов, при этом в абсолютном выражении фонды под управлением BNP Paribas и Pictet потеряли больше всего после ComStage Dow Jones Russia GDR ETF", — пишут эксперты.