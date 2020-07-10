МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Сбербанк в июне резко увеличил запасы драгоценных металлов — на 5 тонн, или на 66% в пересчете на золото, до 12,6 тонны, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Одновременно с этим банк увеличил объем остатков на депозитных счетах в драгоценных металлах в банках-нерезидентах на 6,6 тонны в пересчете на золото, или на 44,4%, — до 21,5 тонны. Кроме того, вырос и объем остатков на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах в драгоценных металлах — на 4,3 тонны, до 5,1 тонны в пересчете на золото.

Эксперт предположил, что активизация Сбербанка на рынке золота связана с улучшением эпидемиологической ситуации, ослаблением проблем, возникших из-за карантина с транспортировкой золота, в том числе и за рубеж, и ростом добычи золота.

"Увеличение вложений в драгметаллы происходит на фоне стремительного роста цен на золото и, как следствие, повышения интереса инвесторов к вложениям в данный актив, — прокомментировали РИА Новости в Сбербанке.

Российские банки начали сокращать запасы золота в ноябре прошлого года — тогда они продали сразу 15,2 тонны, а следующие пять месяцев они стабильно продавали по 3,5-4,6 тонны золота. В результате за ноябрь 2019 года — апрель 2020 года банки в совокупности продали 35,7 тонны золота. Однако в мае они впервые за полгода перешли к наращиванию вложений в драгметаллы — на 8,5%, до 79,6 тонны в перерасчете на золото.