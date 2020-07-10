МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет директоров Газпромбанка рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2019 года на общую сумму в 9 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров "Газпромбанк" начислить к выплате годовые дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям "Газпромбанк" в количестве 585 883 635 штук в денежной форме в размере 15 рублей 36 копеек на одну обыкновенную именную акцию в общей сумме 8 999 172 633,60 рублей", — говорится в сообщении.

При этом дивиденды по привилегированным акциям типа А и типа Б не предусмотрены.