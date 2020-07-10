МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Банк России видит дополнительное пространство для плавного снижения ставок по вкладам населения, говорится в информационно-аналитическом комментарии "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Постепенное обретение участниками рынка уверенности в устойчивости тренда на поддержание ставок в экономике на исторически низких уровнях, подкрепляемое принятыми решениями Банка России о снижении ключевой ставки, создает дополнительное пространство для плавного уменьшения стоимости розничного банковского фондирования в ближайшем будущем", — сказано в документе.

ЦБ после мартовской паузы на фоне пандемии коронавируса в апреле снизил ключевую ставку до 5,5% годовых, выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику. А уже в июне регулятор уменьшил ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до исторического минимума в 4,5% годовых.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июня вновь упала до рекордно низкого уровня — до 4,8% с 4,99%.