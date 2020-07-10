МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Закон об удаленном урегулировании убытков по страхованию может появиться в России, в нем в том числе предполагается предусмотреть исключение обязанности предоставлять документы только на бумаге, создаются условия получения информации о ДТП из внешних источников в автоматизированном режиме, рассказал РИА Новости президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

"Концепция законопроекта о переводе урегулирования в цифровой формат уже была поддержана экспертным советом Госдумы, она находится в русле недавнего поручения президента РФ о разработке плана мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, предусматривающего обеспечение возможности дистанционного оказания кредитными и иными финансовыми организациями услуг в удалённом формате", — сказал он.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Протокол заседания экспертного совета есть в распоряжении РИА Новости. В частности в нем указывается, что законопроектом устанавливается право потерпевшего (выгодоприобретателя) осуществлять со страховщиком обмен необходимыми документами и информацией в электронном виде, в том числе с использованием ЕГАИС.

Предусматривается также возможность получения страховщиком сведений об обстоятельствах страхового случая из внешних источников; устанавливается право страховщика признавать достаточными для осмотра транспортного средства материалы фото- и видеосъемки, осуществленной потерпевшим.

Предполагается, что в законопроекте Банк России наделяется полномочиями по установлению требований к порядку обмена информацией и документами между потерпевшими (выгодоприобретателями) и страховщиками в электронной форме.

"Сейчас власти нацелены на цифровизацию, и мы видим, что ключевые поручения идут в этом направлении, приятно отмечать, что страховое сообщество движется с опережением", — отметил Юргенс, пояснив, что основным изменением после принятия законопроекта станет исключение обязанности предоставлять документы только на бумаге (сейчас потребитель обязан это делать); также появится право осуществлять обмен информацией в электронной форме, в том числе через портал госуслуг, сайты страховщиков.

Важным дополнением в процедуру урегулирования убытков также станет появление возможности по ОСАГО осуществлять осмотр транспортного средства через мобильное приложение РСА, разработанное для оформления Европротокола, отметил он.

Как добавил Юргенс, создаются условия получения информации о ДТП из внешних источников в автоматизированном режиме, расширяется состав источников информации (для добровольных видов).

Он также указал, что в ходе обсуждения законопроекта одной из тем является возможный рост мошенничества, однако у страхового сообщества есть понимание, как его минимизировать, отметил глава ВСС.