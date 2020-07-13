МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в мае 2020 года снизилась на 2,7%, до 16 449,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения снизились на 0,7%, до 14 822,5 млрд рублей, значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций увеличилась с 23,6% до 23,8%. Вместе с тем с исключением влияния валютной переоценки вклады физических лиц выросли на 0,3%.

В мае 2020 года рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, увеличилась (с 72,9% до 73,7%), как и доля рублевых депозитов физических лиц (с 73,4% до 74,1%) в условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 0,4%, до 7 412,9 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона за май 2020 года вырос с 11,7% до 11,9% на 01.06.2020.