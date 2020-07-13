МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в мае 2020 года снизились на 0,7%, до 31 227,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах вырос до 50,2% (на 01.05.2020 – 49,6%).

За май 2020 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), снизились на 1,0%, до 19 094,9 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах вырос с 30,4% до 30,7% на 01.06.2020.

Розничные кредиты в анализируемом периоде увеличились на 0,2%, до 9 441,0 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций увеличилась с 14,9% до 15,2%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.06.2020 составила 99,1%.