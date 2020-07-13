МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" сократил свою долю в золотодобытчике Polymetal до 3,89% с 6,89%, говорится в материалах банка.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: прямое распоряжение: 32 525 673 голосов, 6,89%;… после наступления соответствующего основания: прямое распоряжение: 18 371 942 голосов, 3,89%", — указано в материалах.

На прошлой неделе стало известно, что банк "Открытие" выставил на продажу 14,1 миллиона акций компании Polymetal, составляющих 3% капитала золотодобытчика. В ходе сделки продавец увеличил объем предложения акций. Citi и UBS, выступающие организаторами размещения в форме ускоренного сбора заявок, ориентировали инвесторов на цену размещения 1392 рубля за бумагу, что соответствует дисконту в 3% к уровням рынка. Агентство Блумберг позднее со ссылкой на материалы к размещению сообщало, что "Открытие" продает 15,2 миллиона акций Polymetal по цене 1392 рубля за ценную бумагу.

Это уже не первая сделка по продаже доли Polymetal за последнее время. Неделей ранее стало известно о продаже чешской PPF Group NV Петра Келлнера 12,5 миллиона акций Polymetal по цене 15,75 фунта стерлингов за акцию. В результате Fodina B.V. (структура PPF Group) сократила свою долю в Polymetal до 3,82% с 6,5%.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания, один из лидеров по добыче золота и серебра, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Порядка 28% акций принадлежит группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров.