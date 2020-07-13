МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Сбербанк зарегистрировал ООО "Сбер Фонды Недвижимости", на основе которого будет создана специализированная компания для управления отраслевыми закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), рассказали РИА Новости в управляющей компании "Сбербанк Управление Активами".

На данный момент она управляет ЗПИФ в группе Сбербанка. После получения лицензии Банка России новой компанией в нее будут переведены часть действующих ЗПИФ недвижимости. Ее генеральным директором станет Екатерина Черных, которая сейчас отвечает за развитие фондов недвижимости в "Сбербанк Управление Активами".

"Рентные фонды недвижимости — один из самых активно растущих сегментов бизнеса коллективных инвестиций в России и в мире. Мы видим высокий интерес к рентным фондам и со стороны наших клиентов: за прошлый год стоимость чистых активов ЗПИФ недвижимости под управлением "Сбербанк Управление Активами" вырос на 70%. Этот инструмент дает возможность не только инвестировать в качественные объекты коммерческой недвижимости, но и является эффективным механизмом защиты и передачи капитала в наследство", — прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

"Выделение деятельности по управлению закрытыми фондами в отдельное юридическое лицо позволит построить качественно новую инвестиционную платформу для всех участников бизнес-процессов от арендаторов до владельцев паев. Управление и эксплуатация недвижимости — сфера со своей спецификой и рисками, отличными от рынка ценных бумаг. Наша задача — сделать коллективные инвестиции в лучшие объекты коммерческой недвижимости такими же доступными и понятными, как покупка квартиры", — добавила директор по бизнесу "Сбербанк Управление Активами" Екатерина Черных.

Черных присоединилась к команде "Сбербанк Управление Активами" в 2017 году в должности заместителя генерального директора и курировала управление ЗПИФ. Она обладает более чем 25-летним опытом работы на рынке недвижимости, включая привлечение инвестиций, управление инвестиционными проектами, строительством и готовыми рентными объектами, а также 13-летним опытом работы с ЗПИФ. До прихода в "Сбербанк Управление Активами" возглавляла управляющую компанию "Велес Траст".

Блок "Управление благосостоянием" был создан в Сбербанке как отдельное направление в сентябре 2013 года. Блок занимается развитием страховых и пенсионных продуктов, управлением активами и депозитарными услугами и курирует бизнес пяти дочерних компаний: "Сбербанк Страхование жизни", "Сбербанк Страхование", "Сбербанк Управление активами", НПФ Сбербанка и "Страховой брокер Сбербанка".