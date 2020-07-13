МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рост объема просроченной задолженности по займам и кредитам на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией может лишить российский банковский сектор значительной части доходов и снизить его прибыльность, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин, курирующий в аппарате Совбеза вопросы экономической безопасности.

Абелин рассказал о рисках, которые пандемия COVID-19 создает для глобальной, а также российской экономики.

"Несмотря на то что банковская система сейчас находится в более консолидированном состоянии, чем в 2008 — 2009 годах и в 2014 — 2015 годах, а российская финансовая система в целом является более управляемой, нарастание объема просроченной задолженности по займам и кредитам может лишить банковский сектор значительной части доходов, снизить его прибыльность", — сказал Абелин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.