МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Средний размер лимитов по выданным в мае кредитным картам продолжил уменьшаться: за месяц он снизился на 1,3% и стал составлять 63,3 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В мае 2020 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 63,3 тысячи рублей. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то в мае 2020 года средний размер лимитов в стране фактически остался без изменений, сократившись всего на 1,3%, в свою очередь, в апреле по сравнению с мартом этот показатель снизился чуть больше — на 1,9%", — сказано в сообщении. При этом в годовом выражении показатель уменьшился на 2,7%.

Самую серьезную динамику снижения среднего размера лимитов по выданным кредитным картам в мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Республика Крым (-34,9%), Москва (-17,2%), Московская область (-14,5%), Санкт-Петербург (-14,1%) и Свердловская область (-8,9%).

В то же время, в ряде регионов средние лимиты по выданным кредитным картам за прошедший год значительно выросли. Так, наибольший рост показателя был отмечен в Оренбургской области (+33%), Хабаровском крае (+17,4%), а также Омской (+16%) и Иркутской (+14,5%) областях.

В результате, наибольший размер среднего лимита по выданным кредитным картам в российских регионах традиционно наблюдался в Москве (89,7 тысячи рублей), а также в Хабаровском (83,7 тысячи рублей), Приморском (78 тысяч рублей рублей) и Красноярском (75,6 тысячи рублей) краях и Ханты-Мансийском АО (74,8 тысячи рублей).