МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российские банки за время с начала пандемии коронавируса уже реструктурировали кредитов на 4,3 триллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Она напомнила, что ЦБ принял регуляторные послабления, которые позволили банкам проводить реструктуризацию не только по кредитным каникулам в соответствии с законом, но и по собственным программам без создания дополнительных резервов.

"Эти послабления распространяются на 85% кредитного портфеля и сейчас реструктурировано кредитов почти на 4,3 триллиона рублей", — сообщила Набиуллина.