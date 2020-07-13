МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Банк России не видит перехода банков в ближайшем будущем к дефициту ликвидности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы не видим в обозримом будущем, что мы в обозримом будущем перейдем к дефициту ликвидности", — сказала она, выступая в Совете Федерации.

Банк России на прошлой неделе сохранил прогноз структурного профицита ликвидности в банковском секторе на конец текущего года на уровне 2,2-2,8 триллиона рублей. При этом в июне величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,4 триллиона рублей — до 1,2 триллиона рублей.