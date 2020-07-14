МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в мае года снизилась на 5,0%, до 6 352,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило уменьшение МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 5,4%, до 5 647,3 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде сократилась с 10,5% до 10,2% на 01.06.2020.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за май 2020 года снизилась на 3,2%, до 6 893,2 млрд рублей. Динамику показателя определило уменьшение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 4,6%, до 5 198,4 млрд рублей). Доля МБК в активах банков уменьшилась с 11,2% до 11,1%.