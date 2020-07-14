МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в мае 2020 года уменьшились на 1,4%, до 6 613,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах практически не изменился (10,6% на 01.06.2020). На динамику показателя в значительной степени повлияло сокращение вложений в долговые обязательства Банка России, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Объем портфеля долевых ценных бумаг на 01.06.2020 составил 321,9 млрд рублей, сократившись за май 2020 года на 0,8%, что в первую очередь было вызвано уменьшением положительной разницы от переоценки ценных бумаг.