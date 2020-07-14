МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в мае 2020 года выросла на 1,0%, до 3 578,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло за счет роста средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.06.2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько увеличилась до 5,8% (5,6% – на 01.06.2019).