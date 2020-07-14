МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского JP Morgan Chase, одного из крупнейших инвестбанков мира, в первом полугодии 2020 года упала на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,552 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,17 доллара против 5,46 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетном периоде выросла на 6% — до 61,172 миллиарда долларов.