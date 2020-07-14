МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Оператор обратного выкупа акций холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции" выставил обязательную оферту на выкуп бумаг у миноритариев по цене 534,33 рубля за штуку, сообщила компания. Акции на эту новость отреагировали скачком на 16%, до максимума с января.

В начале июня холдинг объявил, что Weridge Investments Limited (оператор buy back) вместе с другими "дочками" консолидировали более 50% его акций. По состоянию на 3 июня у Weridge Investments было 45,2% акций, у НПФ "Сафмар" — 9,21% у САО "ВСК" — 1,71%.

Предложение распространяется на 15 миллионов акций (13,47% от их общего числа) и действует до 21 сентября 2020 года.

На этой новости акции компании подскочили на 16,2% — до 532,6 рубля, что является максимумом с января. К 13.43 мск бумаги дорожали на 12,2% и стоили 513,6 рубля.

ФАС еще в марте согласовала ходатайство Weridge Investments о консолидации 100% акций холдинга "Сафмар Финансовые инвестиции" (с учетом связанных лиц).

Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции" входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Инвестиционный портфель холдинга состоит из российских компаний и объединяет лизинговые, страховые и пенсионные активы: 100% ЛК "Европлан", 49% САО "ВСК", 100% НПФ "Сафмар" и 75% "Директ Кредит Центр".