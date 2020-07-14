МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Председателем наблюдательного совета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) назначен первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, говорится в сообщении фонда.

С начала года набсовет возглавлял бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, который в июле перешел в Банк международных расчетов на должность старшего советника. Временно исполняла обязанности зампред регулятора Ольга Полякова.

"В связи с истечением срока действия полномочий наблюдательного совета ООО "УК ФКБС" решением единственного участника общества с 11 июля 2020 года создан наблюдательный совет ООО "УК ФКБС", председателем которого назначен первый заместитель председателя Банка России Тулин Дмитрий Владиславович", — сказано в сообщении.

ФКБС был создан в 2017 году, целью его создания стало проведение санации кредитных организаций по новому механизму, в рамках которого ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемого банка. Первой кредитной организацией, санированной по новому механизму, был банк "ФК Открытие".