МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящийся на акционеров, за первое полугодие 2020 года составил 2,652 миллиарда долларов против прибыли в аналогичном периоде предыдущего года в 11,355 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.

Разводненный убыток на одну акцию составил 0,65 доллара против прибыли в 2,5 доллара годом ранее. Выручка банка в январе-июне в годовом выражении снизилась на 18% — до 35,553 миллиарда долларов.