МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российские банки за май сократили вывоз из страны иностранной валюты на 74% — до 115,9 миллиона долларов, это стало минимальным уровнем за всю историю наблюдений, следует из статистики ЦБ.

Банк России публикует сведения о ввозе-вывозе наличной иностранной валюты банками с 2013 года.

Так, вывоз долларов США из России сократился по сравнению с апрелем на 73,4% — до 104,5 миллиона долларов. Евро кредитные организации в долларовом эквиваленты вывезли в мае на 11,4 миллиона долларов, что меньше показателя апреля на 81,1% и является историческим минимумом.

Также российские банки за май сократили ввоз в страну иностранной валюты более чем на треть по сравнению с апрелем — до 918,6 миллиона долларов в долларовом эквиваленте, это минимум с марта 2016 года.

Тогда в страну уполномоченные кредитные организации ввезли иностранной валюты на 788,9 миллиона долларов.

Почти 91% объема всей ввезенной в мае валюты пришлось на валюту США — 834,1 миллиона долларов. Это меньше показателя апреля на 34,2%.

При этом банки ввезли в Россию евро всего лишь на 59,2 миллиона долларов, что является минимумом с марта 2015 года. По сравнению с апрелем показатель сократился на 64,2%.