МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ решило не предусматривать выплату Промсвязьбанком (ПСБ) дивидендов за 2019 год для обеспечения кредитования ОПК, следует из распоряжения кабмина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину и Росимуществу при подготовке проекта директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании наблюдательного совета, а также при формировании позиции акционера — Российской Федерации в публичном акционерном обществе "Промсвязьбанк" не предусматривать выплату дивидендов за 2019 год в целях обеспечения кредитования оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", — сказано в документе.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка — Росимущество.