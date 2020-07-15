МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В тех случаях, если банкомат не выдал деньги или выдал не в полном объеме, чтобы их вернуть следует придерживаться простых правил, рассказал агентству "Прайм" финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

"Для начала, не нужно паниковать. Необходимо очень внимательно пересчитать купюры, возможно, есть слипшиеся, и сравнить с суммой, которая указана в чеке. Если банкомат все-таки не выдал деньги, необходимо связаться с оператором call-центра по указанному на банкомате телефону. Далее предоставить требуемые данные оператору", — советует он.

Эксперт также предупреждает, что оператор не имеет права спрашивать PIN-код карты и другую конфиденциальную информацию, которой может обладать только держатель карты. У оператора необходимо уточнить лишь дальнейший план действий. "В разных банках он может отличаться, но не глобально, в основном сроками проводимых действий по возврату денег", — добавляет он.

Затем, как правило, следует обратиться в отделение банка и написать письменное заявление на возврат средств, где подробно описывается случившаяся ситуация. К заявлению прикладывается чек, если банкомат его выдал. Заявление стоит писать в двух экземплярах. На своем экземпляре попросить ответственное лицо поставить дату принятия заявления, печать и подпись. Это заявление будет свидетельством, что банк принял его к рассмотрению.

После того, как банк произведет внутреннею проверку, в ходе которой будут выявляться причины неисправности аппарата, банк вернет деньги или откажет. Если деньги действительно не были выданы, никаких проблем с их возвратом быть не должно. В любом случае решение банка можно всегда оспорить в судебном порядке.

По словам Капустянского, рекомендуется всегда пересчитывать деньги, не отходя от банкомата, а также всегда печатать чек, так как даже самые надежные устройства дают сбои. Бывает, что банкоматы не возвращают карточки, выдают больше денег, чем запрашивал клиент или зависают. А иногда не выдают запрашиваемые клиентом деньги или выдают их не в полном объеме, при этом в чеке отражается полная сумма списания.

Понять, что банкомат неисправен, если на нем нет объявления об этом или он откровенно не работает, достаточно сложно. Но есть косвенные признаки, указывающие на его потенциальную неисправность и риск сбоя. Например, очень медленная работа банкомата, подвисание системы или открытые системные файлы на экране, которые рядовой пользователь не должен видеть – и это должно насторожить. Возможно, лучше попытаться снять деньги в другом месте, заключил эксперт.