МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие американские банки бойкотируют кредитование нефтегазового сектора, ограничивая доступ компаний к необходимым им заемным средства и подвергая риску миллионы рабочих мест, пишет газета Wall Street Journal.

Газета поясняет, что это происходит под давлением со стороны экологических организаций.

"Как правило, банки конкурируют за кредитование корпоративных клиентов. Такая конкуренция гарантирует, что достойные проекты могут получить доступ к капиталу и использовать его для предоставления продуктов потребителям по доступным ценам. Но Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo начали параллельно принимать действия, чтобы ограничить ликвидность и капитал для энергетического сектора Америки. В частности, эти, якобы, конкуренты пообещали прекратить предоставление кредитов в поддержку бурения в Арктике и добычи угля", — пишет газета.

Издание также напоминает, что крупнейшая в мире инвестиционная фирма BlackRock, объявила в январе, что будет выходить из инвестиций в компании, получающие более 25% своих доходов от энергетического угля.

"Эти объявления очень похожи на предложения вступить в сговор по поводу бойкота критически важного сегмента экономики США. Федеральная торговая комиссия утверждает, что такие предложения, даже если они остаются без внимания, могут нарушать федеральное антимонопольное законодательство", — добавляет газета.

Издание отмечает, что когда финансовый сектор США ограничивает энергетический сектор в получении капитала, это не является честной конкуренцией на свободном рынке. "Бойкотирование банками энергетического сектора — это антимонопольная проблема", — отмечает газета.