МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Сбербанк и ФГУП "Союзмультфильм" создали совместное предприятие через вхождение банка в дочернее предприятие киностудии "Союзмультфильм", на первом этапе банк инвестирует более 1 миллиарда рублей, говорится в совместном заявлении сторон.

Сбербанк в августе сообщил РИА Новости, что вместе с "Союзмультфильмом" будет развивать платформу для производства медиа-контента.

"Сбербанк и ФГУП "Союзмультфильм" создали совместное предприятие — ООО "Союзмультфильм". Сбербанк, приобретая 80% в ООО "Союзмультфильм" (дочернее предприятие ФГУП "Киностудия "Союзмультфильм""), на первом этапе инвестирует более 1 млрд руб в развитие российской анимации", — сказано в релизе.

В рамках сотрудничества планируется создание уникального контента, в первую очередь — детской анимации, будут производиться новые проекты киностудии — сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории.