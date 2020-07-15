МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направит 3,28 миллиарда рублей на расчеты с кредиторами первой очереди Кранбанка (город Иваново), лишенного лицензии в прошлом году, сообщается на сайте АСВ.

"На расчеты с кредиторами первой очереди банка будет направлено 3,28 миллиарда рублей, что позволит удовлетворить требования указанных кредиторов в размере 46,29% от суммы установленных требований", — говорится в сообщении. Выплаты начнутся 22 июля.

Ранее АСВ выплатило 14 тысячам обратившихся за возмещением вкладчиков Кранбанка 6,55 миллиарда рублей. За счет выплаченного страхового возмещения 93% этих вкладчиков полностью вернули свои сбережения.

Банк России отозвал лицензию у Кранбанка с 13 декабря прошлого года. Как пояснял регулятор, банк допускал нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил операции, имеющие признаки вывода активов.