МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк — Сбербанк — объявил о снижении минимального первоначального взноса по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья.

В сообщении кредитной организации говорится, что для зарплатных клиентов взнос снижается до 10% с 15% от стоимости недвижимости.

"Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья. Для участников зарплатных проектов банка минимальный первоначальный взнос снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости", — сказано в сообщении.

Также первоначальный взнос снижен с 50% до 30% для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости.