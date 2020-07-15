МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о поэтапном снижении порога выручки продавцов и исполнителей услуг для обязательного приема к оплате платежных карт "Мир" и распространении такой обязанности на торговые площадки-агрегаторы.

Сейчас расчеты с помощью карты "Мир" обязательны для продавцов и исполнителей, у которых выручка от реализации товаров и услуг за предшествующий год превышает 40 миллионов рублей.

Закон обязывает владельцев агрегаторов принимать карты "Мир". Кроме того, порог выручки, выше которого продавцы, исполнители и владельцы агрегаторов должны обеспечить возможность рассчитываться с помощью таких карт снижается с 1 марта 2021 года до 30 миллионов рублей, а с 1 июля 2021 года — до 20 миллионов.

Документ также предусматривает осуществление наличных расчетов при предварительной оплате товара или услуги по договору, который был заключен через агрегатор. В настоящее время по таким договорам предусмотрена возможность предварительной оплаты только путем безналичного перевода средств владельцу агрегатора.

А владельцы агрегаторов, которые используют в своей деятельности наличные расчеты с потребителем, будут обязаны с 1 ноября 2020 года обеспечить возможность осуществления и безналичных расчетов с использованием карты "Мир". Это позволит потребителю самостоятельно выбрать удобный для него способ оплаты — наличный или безналичный.

Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года. Его принятие повысит уровень защиты прав потребителей, а также прозрачность сегмента дистанционной торговли, расчетов в сфере торговли и услуг, поясняла ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, поступательное развитие национальных платежных инструментов обеспечивает надежность, безопасность и удобство движения товаров и денежных средств как для потребителя, так и для добросовестного предпринимателя.