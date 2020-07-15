МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду одобрил два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволят россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний.

Базовый закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" определяет правовые основы деятельности операторов такой платформы (маркетплейс) и регулирует отношения по заключению с ее помощью сделок с финансовыми организациями и эмитентами. Реестр таких операторов будет вести Банк России, а минимальный размер их собственных средств должен составлять 100 миллионов рублей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Используя финансовый маркетплейс, граждане смогут заключать сделки, связанные с финансовыми инструментами, предоставлением банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера. Однако через такую платформу не могут совершаться сделки, если связанные с участием в них требования не подлежат судебной защите. Кроме того, информация о совершаемых сделках не должна вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг. А оператор платформы будет обязан принимать меры по выявлению и предотвращению операций, направленных на совершение сделок без волеизъявления участников маркетплейса, и сообщать о них ЦБ.

Закон-спутник предусматривает идентификацию клиентов финансовых платформ и допускает передачу таких полномочий другим лицам. При этом переделегирование полномочий по идентификации клиента будет невозможно. Платформа, например, сможет делегировать такие полномочия банку-партнеру, но при этом возможности переделегировать их дальше не будет. В свою очередь, финансовые организации также смогут передавать полномочия по идентификации оператору финансовой платформы.

Одновременно устанавливается специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с помощью маркетплейса. При этом по желанию потребителя возмещение от АСВ через маркетплейс можно будет получить и по вкладам, открытым напрямую в банке, а не через саму платформу. Кроме того, на год, до 1 июля 2021 года, продлевается срок вхождения операторов инвестиционных (краудфандинговых) платформ в реестр ЦБ.

Закон-спутник должен вступить в силу со дня его официального опубликования, возможность заключения договора ОСАГО через маркетплейс появится через 90 дней после этого. При этом некоторые особенности выплаты возмещения по вкладам, размещенным через маркетплейс, без обращения вкладчика в АСВ, вступят в действие с 1 октября 2020 года.

До 1 января 2023 года на операторов финансовых платформ, за исключением тех, кто совмещает эту деятельность с иными видами деятельности некредитных финорганизаций, не будут распространяться нормативные акты ЦБ, утверждающие отраслевые стандарты бухучета, план счетов бухучета и порядок его применения, формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.